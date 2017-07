"Game of Thrones": Ed Sheeran entzweit die Fans

Musiker Ed Sheeran (26) hat in der ersten Folge der siebenten Staffel der Fantasy- Saga "Game of Thrones" einen musikalischen Gastauftritt hingelegt. In der am Sonntag in den USA ausgestrahlten Episode, die seit drei Uhr früh im Original auch auf Sky und dem Streamingdienst Sky Ticket (www.skyticket.at ) abrufbar ist, spielte der Brite einen namenlosen Soldaten des Hauses Lannister, der am Lagerfeuer ein Lied anstimmt.

Fans entzweit über Auftritt

Die zufällig vorbei reitende Arya Stark, gespielt von Maisie Williams, stellt fest: "Das ist ein schönes Lied. Das habe ich noch nie zuvor gehört", worauf Sheerans Charakter entgegnet: "Es ist ein Neues."

Auf Twitter wurde gleich losgeschimpft. Während die einen dem Song, den im Buch übrigens Tyrion Lannister zum Besten gibt, als neuen Hit bezeichneten, wollten die anderen den Sänger gleich im besten "Game of Thrones"- Stil gekillt sehen.

Wobei gar nicht klar ist, ob Sheeran noch einmal auftaucht. Seine Rolle wurde als Überraschung für Maisie Williams, die den Sänger verehrt, in die Serie geschrieben.

Sheeran findet Szene "anständig"

Der rothaarige Popstar postete während der Ausstrahlung Bilder von den Dreharbeiten auf Instagram. Er selbst finde, die Szene sei "anständig" geworden. "Ich mag sie", sagte er vor einigen Wochen "Entertainment Tonight".

Was noch passiert? Arya killt jede Menge Freys, Daenerys ist endlich übers Meer gekommen und geht in Dragonstone an Land, Cersei bereitet sich auf den Krieg vor und verbündet sich mit Euron Greyjoy und Jon Snow trifft Entscheidungen, mit denen Sansa nicht einverstanden ist.

Daenerys in Dragonstone Foto: © 2017 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all r

Jon Snow Kit Harington Foto: HELEN SLOAN / HBO

Sophie Turner als Sansa Stark Foto: HELEN SLOAN / HBO

"Game of Thrones" Foto: Viennareport

Die siebente Staffel der Serie läuft in deutscher Übersetzung jeden Montag um 20.15 Uhr auf dem Bezahlsender Sky Atlantic HD sowie beim Streamingdienst Sky Ticket.