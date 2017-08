LIVE: TOOOOR! Schaub erzielt 1:0- Führung für Rapid

Die ersten beiden ersten Partien in der neuen Heimstätte hat Rapid gegen die "Veilchen" in der Vorsaison jeweils mit 0:2 verloren. Vor allem die beim bisher letzten Aufeinandertreffen begangenen Fehler, die der Austria viele Konterchancen ermöglichten, dürfe man nicht wiederholen, warnte Trainer Goran Djuricin. "Wir müssen unsere Angriffe besser absichern und im Kopf haben, dass die Austria schnelle Spieler hat."

Und die Austria plant nach dem missglücktem Saisonauftakt in der Heimstätte des Erzrivalen erstmals anzuschreiben. Nach zwei Runden punktelos am Tabellenende rangierend, tritt der Vizemeister in Rapids Allianz- Stadion alles andere denn als Favorit an. Auch der Europa- League- Auftritt auf Zypern war durchwachsen, aus dem Sieg gegen Limassol schöpft die Austria aber Zuversicht.

Hier gibt's das Spiel im Liveticker: