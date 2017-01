Kehrt Oberlin jetzt doch wieder zurück zu Altach?

"Das ist nicht ausgeschlossen", erklärt Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund in den "Salzburger Nachrichten" auf die Frage, wie man mit Oberlin plane. "Wir haben einen Monat bis zum Saisonstart. Bis dahin werden wir schauen, auf welchem Level er ist und dann werden wir entscheiden, was das Beste für ihn und unser Team ist", so Salzburg- Trainer Oscar Garcia.

Die "Bullen" hatten Oberlin kurz vor dem Start der Vorbereitung aus seinem Engagement in Altach, das eigentlich bis Sommer 2017 lief, aber den Salzburgern vertraglich eine frühere Rückhol- Aktion möglich machte, zurückbeordert. Der Schweizer war den Altachern voll eingeschlagen und nicht zuletzt seiner neun Tore in 20 Bundesligaspielen grüßen die Altacher von der Tabellenspitze.