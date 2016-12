Inter kommt in Fahrt! 3:0- Heimsieg gegen Lazio

Zum Jahresende ist Inter Mailand doch noch in Form gekommen. Beim 3:0- Heimsieg gegen Lazio Rom in einem vorgezogenen Spiel der 18. Runde der italienischen Serie A siegten die Mailänder zum dritten Mal in Folge. Unter dem neuen Trainer Stefano Pioli hat Inter in sechs Spielen 13 Punkte geholt. Lazio verpasste indes den Sprung auf Platz zwei.