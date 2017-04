Ex- Juventus- Star in wilder Fußball- Prügelei!

Die Copa Libertadors brutal! Der ehemalige Juventus- Profi Felipe Melo und seine Teamkollegen von Palmeiras prügelten sich nach einem dramatischen 3:2- Sieg gegen Penarol mit dem gegnerischen Team wild auf dem Feld. Auch die Fans stimmten am Ende in die Massenschlägerei mit ein (siehe Video oben). Erst die Polzei konnte Hauptprügler Melo & Co. wieder unter Kontrolle bringen.