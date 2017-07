Entschuldigung! Hapal rudert nach Kritik zurück

Nach dem Deutschland, nach einer 0:1- Niederlage gegen die Italiener, als bester Gruppenzweiter noch den Sprung ins Halbfinale (und ins Finale heute 20:45 Uhr gegen Spanien) geschafft hatte und somit die Slowakei aus dem Turnier kickte, witterte Hapal eine Absprache zwischen den beiden Fußball- Großmächten.

Er bezeichnete die Begegnun als "Schande". Der 47- jährige Ex- Kicker, der von 1992 bis 1995 auch in Deutschland aktiv war, forderte sogar Konsequenzen für Deutschland und Italien. In der Folge entbrannte eine Debatte, in der sogar der slowakische Regierungschef, Robert Fico, Protest bei der UEFA einlegte. Der DFB- Sportdirektor Horst Hrubesch wies die Vorwürfe ebenso zurück wie der Trainer der italienischen U21 Luigi Di Biago.

Hapal entschuldigt sich

Mittlerweile hat sich der slowakische Coach wieder etwas beruhigt. "Es tut mir leid, was ich da gesagt habe", wird er auf "Sport1" zitiert. Er gibt auch zu, dass seine Wortwahl zu krass gewesen sei, auch wenn er die Kritik schon auch so gemeint hätte. Zudem streute er den so arg kritisierten Deutschen Rosen. "Die Deutschen stehen zu Recht im Finale. Ich glaube, dass Deutschland Europameister wird", so Hapal.