Champions League: Derby Real gegen Atletico Madrid

Die Auslosung ergab ein packendes Stadtderby in Madrid: Titelverteidiger Real Madrid bekommt es in der Vorschlussrunde mit dem Lokalrivalen Atletico zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Begegnung ist die Neuauflage der Endspiele von 2014 und 2016, in denen Real jeweils den Titel geholt hatte.

Das Endspiel steigt übrigens am 3. Juni in Cardiff.

Auslosung Champions League:

Real Madrid - Atletico Madrid

AS Monaco - Juventus Turin

Hinspiele: 02./03. Mai, Rückspiele: 09./10. Mai