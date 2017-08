Austria: Freier Tag für "freie Köpfe"

Präsident Wolfgang Katzian, der am Spieltag nach Zypern geflogen war, auf dem Rückflug dann im Mannschaftsflieger der Austria saß, ergriff weit nach Mitternacht hoch über den Wolken das Mikrofon: "Wir haben es geschafft, sind aufgestiegen, das ist das Wichtigste, gibt Moral für das nächste Spiel, das, wie ihr wisst, ein besonderes ist." Das nächste Spiel - es ist Sonntag in Hütteldorf das Derby gegen Rapid.

An dieses dachte Trainer Thorsten Fink schon knapp nach dem Schlusspfiff in Larnaca, änderte nach der Hitzeschlacht den Plan: Am Donnerstag statt um 16 Uhr um zehn Uhr Training, am Freitag frei - die Spieler sollen abschalten, regenerieren, den Kopf freibekommen.

Foto: GEPA

Der eine oder andere wird sich mittags die Auslosung des Play- offs der Europa League ansehen und auf den nächsten Gegner der Austria warten, gegen den, wer auch immer es ist, eine Steigerung her muss. Denn das 2:1 gegen AEL Limassol (immerhin im fünften Pflichtspiel der Saison der erste Sieg) offenbarte weiter viele Schwächen in Violett, wie auch Sportchef Franz Wohlfahrt erkannte: "Natürlich war nach dem schlechten Saisonstart eine Verunsicherung da, hatten viele doch auch Angst auszuscheiden. Das sah man extrem, als wir in Überzahl agierten, da waren wir nicht souverän. Aber trotzdem: So ein Sieg, egal, wie er zustande kam, kann auch einen 'Kick' geben - hoffentlich schon Sonntag in Hütteldorf, denn wir müssen in der Liga punkten!"

Peter Klöbl, Kronen Zeitung