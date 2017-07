Der härteste Lauf Österreichs

Der Großglockner Ultratrail führt über 110 Kilometer mit 6500 Höhenmetern durch sieben Täler, drei Bundesländer, vorbei an 14 Gletschern und 300 Dreitausendern. "Es ist das härtest Laufevent Österreichs", schwärmt Eva Haselsteiner von der Osttirol Werbung. Trailrunning, also das Berglaufen, habe in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt.

Neben der kompletten Umrundung des Großglockners finden deshalb zwischen dem 21. und 23. Juli auch noch der 50 Kilometer Glockner Trail, der 30 Kilometer Gletscherwelt Trail sowie ein spezieller Staffelbewerb statt.

Das Highlight bleibt jedoch der Ultratrail, den 240 Athleten in Angriff nehmen werden. Unter ihnen finden sich internationale Spitzenläufer wie Gediminas Grinius aus Litauen und der Spanier Pau Capell, der aktuell die Ultratrail World Tour anführt. Auch der ehemalige österreichische Radprofi und "Glocknerkönig" Gerrit Glomser wagt die Herausforderung Großglockner Ultratrail, der selbst für die Fans entlang der Strecke im Hochgebirge ein absolutes Erlebnis darstellt.

www.ultratrail.at