Ratsche-Rätsel dank Leihe vorerst gelöst

Der Sommer 2016 war bis dato der letzte, in dem Meister Salzburg noch einmal richtig Geld für Neuverpflichtungen in die Hand genommen hat: Dabbur wurde für über sechs "Mille" aus Zürich an die Salzach gelotst, ansehnliche Summen wurden zudem für Gulbrandsen und Stangl locker gemacht - zumindest satte Gehälter erhielten Wisdom, Wanderson und Radosevic. Während sich die einen wie Wanderson oder etwa Wisdom schneller als die anderen (Dabbur, Gulbrandsen) durchsetzten, hinkten manche der Startelf hinterher. Dazu zählte neben Stangl - nun bei Austria Wien geparkt - eben auch Zwei-Millionen-Einkauf Marc Rzatkowski. Dass der mittlerweile 27-Jährige, der 2016 zum besten defensiven Mittelfeldspieler in Deutschlands zweiter Liga gewählt worden war, bei den Bullen nie überzeugten konnte, überrascht. Aus Salzburger Sicht ist das "Ratsche"-Rätsel zumindest vorerst gelöst: Weil Rzatkowski wohl für ein Jahr an New York Red Bulls verliehen wird. "Egal ob auf der ,8‘ oder der ,10‘ - wir sind da überdurchschnittlich besetzt", erklärte Coach Rose."Falsche" GeneralprobeSalzburg bestreitet morgen gegen Ried Test Nummer vier, es ist aber nicht der letzte Probegalopp vorm Auftakt gegen die Admira (3. Februar). Am Dienstag (19) in Taxham wartet mit Anif noch ein "Sparringpartner". Wie Pilsen, Bern und Ried sind die Flachgauer ein Leader. Weil Anif aber "nur" die Westliga anführt, steigt die "echte" Generalprobe morgen.

Valentin Snobe, Kronen Zeitung