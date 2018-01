Bande bestahl schlafende Reisende in Nachtzügen

Die Mitglieder der Bande agierten vom Hauptbahnhof in Salzburg aus. Sie hatten sich auf Nachtzüge spezialisiert. Die Reisenden haben oft einen mehrstündigen Aufenthalt in Salzburg. Während sie schliefen, konnten sie nicht auf ihr Gepäck achten. Diese Zeit nutzte die kriminelle Bande aus. Sie brachen die Schlafabteile auf und suchten im Gepäck nach Bargeld. Die Diebstahlserie begann im vergangenen Juni.

Bei einem der Einbrüche in ein Schlafabteil wurde ein Rumäne (40) im vergangenen Dezember von einer Zeugin beobachtet. Er konnte festgenommen werden.

Mit Hilfe von Videoaufnahmen konnten Beamte der Inspektion Bahnhof weitere neun Bandenmitglieder identifizieren. Diese wurden in der Folge in Salzburg, in Wien und in einem Zug von Rumänien nach Österreich festgenommen. Darunter befanden sich zwei Rumänen (27, 30), ein Albaner (27), ein Tunesier (53), ein Italiener (62), ein Kroate (62), zwei Bosnier (46, 66) und ein staatenloser Mann (63). Der Großteil sitzt nun in Haft.

Kronen Zeitung