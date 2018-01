Einbruch vom Balkon aus beobachtet: Duo gefasst!

Zwei mutmaßliche Serieneinbrecher gingen der Polizei am Dienstag in Hatting ins Netz! Die Georgier (23 und 28 Jahre) wollten in ein Wohnhaus eindringen und wurden dabei vom Besitzer auf frischer Tat ertappt. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass zumindest acht weitere Coups auf das Konto des Duos gehen.