Neue Auffahrt für Autobahn in Wels auf Zielgerade

Mündliche Verhandlung noch im Jänner

Am 24. Jänner findet nun die mündliche Verhandlung für die UVP statt. Diesen Zeitpunkt nutzt auch der im Herbst 2017 gegründete Verein "Pro Wimpassing", um seine Anliegen öffentlich zu deponieren. "Wir fordern Lärmschutzmaßnahmen für Anrainer. Abschnittsweise ist auf der A 8 kein Schutz vorhanden, die bestehenden Wände sind teilweise zu niedrig", hofft etwa Andreas Seydl von "Pro Wimpassing" auf Gehör. Zudem fordern die Anrainer Lkw-Fahrverbote auf diversen Straßen, um eine zusätzliche Verkehrsbelastung für die Siedlungen zu verhindern.



"Werden Verkehr nie ganz wegbekommen"

Der zuständige Verkehrsstadtrat Klaus Hoflehner (SP) verspricht auch, dass der Verkehr möglichst aus den Wohngebieten ferngehalten werden soll: "Aber ganz wegbekommen werden wir ihn nie, das ist leider so". Sollte es keine Einsprüche mehr geben (was Hoflehner aber nicht erwartet), könnte ein Baustart im Spätherbst und eine Fertigstellung 2019 erfolgen.

Simone Waldl, Kronen Zeitung