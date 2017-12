Neue Mercedes-Busse um 28,5 Millionen Euro

28,5 Millionen Euro investiert die Stadt Graz in 86 neue Busse für die Grazer Öffis; die ersten 26 Stück wurden soeben angeliefert. Die Mercedes-Busse sollen weniger Treibstoff verbrauchen und so weniger Abgase in die belastete Grazer Luft abgeben. Die Tests der chinesischen E-Busse laufen bis zumindest Frühling 2018.