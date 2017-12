Windrad im Burgenland brannte: 2 Schwerverletzte

Die vom Brand betroffene Windkraftanlage befindet sich nahe einem Güterweg zwischen Gols und Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See). Zu dem Unglück kam es gegen 15.30 Uhr. Die Feuerwehr Gols war an Ort und Stelle im Einsatz.

Am Unfallort waren zudem zwei ÖAMTC-Notarzthubschrauber im Einsatz. "Christophorus 3" flog einen Schwerverletzten in ein Wiener Spital. Der zweite Verunglückte wurde von "Christophorus 16" in ein Krankenhaus nach Graz gebracht.