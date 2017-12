Nico Rosberg bietet 7 Mio. Dollar für Kubica-Start

Auf der Suche nach dem Warum stieß der finnische Fernsehsender MTV auf einige neue Informationen. Demnach ist es Nico Rosberg, der Manager des Polen, der mit einem außergewöhnlichen Vorschlag für Bewegung im Transferkarussell zu sorgen scheint: Der Deutsche strebt es so sehr an, dass sein Schützling nach der schweren Handverletzung im Jahr 2011 in die Formel 1 zurückkehrt, dass er dafür sogar bereit wäre, einen kostspieligen Pakt mit Williams zu schließen. Und mittlerweile ist sogar Kubicas Vater optimistisch, wie er kürzlich in einem Interview erklärte.