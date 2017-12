Ältester Nachweis für Leben auf der Erde gefunden

In der Vergangenheit hatten andere Wissenschaftler nach eigenen Angaben bereits Nachweise für Leben auf der Erde vor 3,95 Milliarden Jahren gefunden. Doch anders als bei der nun im US-Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) veröffentlicht Studie wurde, sprachen dafür entweder nur die Form eines Mikrofossils oder nur eine chemische Spur.

"Keine dieser Studien werden als Beweis für Leben betrachtet", versicherte der Hauptautor der nun veröffentlichten Studie, der Geowissenschaftler John Valley von der University of Wisconsin-Madison. Die Untersuchung von ihm und seinen Kollegen offenbare hingegen "den ersten, ältesten Ort, wo wir sowohl die Form als auch den chemischen Fingerabdruck von Leben haben".

Fossilien im Westen Australiens entdeckt

Die elf winzigen Fossilien, von denen einige dünner sind als ein menschliches Haar, wurden 1982 im Bundesstaat Western Australia gefunden. Über die offenbar enthaltenen Mikrobenspuren wurden bereits zwei Studien veröffentlicht - eine 1993 und eine 2002. Kritiker zogen die Befunde aber damals in Zweifel und machten geltend, die für Mikroben gehaltenen Strukturen könnten auch einfach nur Mineralien sein.

Valley (Bild unten) und seine Kollegen investierten daher mehr als zehn Jahre Forschungsarbeit und entwickelten eine Technik, um die Zusammensetzung der Fossilien zu untersuchen, ohne sie zu zerstören. Dazu entwickelten sie die sogenannte Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) weiter.