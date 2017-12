IS-Braut: "Viele Anschläge werden noch folgen!"

Das deutsche IS-Mädchen Linda W. (17), dem im Irak die Todesstrafe droht, hat vor ihrer Festnahme mit weiteren Attentaten gedroht. In einer Nachricht an ihre Mutter übermittelte es auch eine Botschaft an den Verfassungsschutz und die Exekutive: "es werden noch viele viele anschläge (sic) bei euch folgen." Im deutschen Fernsehen dagegen zeigte sich der Teenager nach fünf Monaten Haft in der Nähe von Bagdad reumütig. "Ich weiß nicht, wie ich auf so eine dumme Idee kommen konnte, zum IS zu gehen. Ich habe mein Leben ruiniert", sagte die IS-Braut zu ihrer Mutter.