Tränen! Milan-Fans gegen "Luxus-Goalie" Donnarumma

"Wir wissen woher das Böse kommt"

Der junge Fußballer fiel nach dem Spiel völlig in sich zusammen und weinte bittere Tränen. Nationalspieler Leonardo Bonucci musste ihn in der Kabine trösten (oben im Bild). Donnarumma bekommt Rückendeckung von seinem Klub. "Gigio ist sehr jung. Es ist nicht nur seine Schuld. Wir werden ihn immer schützen, er ist unser Anlagevermögen. Wir wissen, woher das Böse kommt", sagte Sportdirektor Massimiliano Mirabelli mit Anspielung auf Raiola. Auch Neo-Trainer Gattuso steht zu seinem Spieler: "Er verdient das nicht, er ist kein Monster, sondern ein Junge, der in Schwierigkeiten steckt."