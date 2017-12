An dieser Schule soll ein Poltergeist spuken

Schulleiter bleibt skeptisch

Schulleiter Kevin Barry steht der Sache allerdings skeptisch gegenüber. Er vermutet, dass es sich dabei um einen sehr ausgeklügelten Streich handle, jedoch gibt er gegenüber "dailymail.com" auch zu, dass er ziemlich verwirrt ist über das, was da mitten in der Nacht in seiner Schule geschieht.

Das Gebäude stamme aus dem Jahr 1828 und hat eine lange Geschichte. "In alten Gebäuden hören Leute immer Geräusche und seltsame Laute, aber zum ersten Mal haben wir tatsächlich etwas aufgezeichnet", so Barry.