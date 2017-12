Pyhrn-Priel-Obmann ist froh, dass Land prüft

"Krone"-Leser wissen, dass Gösweiner Tourismusobmann und ehrenamtlicher Chef der "Touristische Freizeiteinrichtungen Pyhrn-Priel GmbH" ist. Für das Land ist das ein Interessenskonflikt, weil gegen einen anderen Touristiker ermittelt wird, der mit Gösweiner Chef der GmbH war und Geld veruntreut haben soll. Das Land hat Gösweiner zum Rücktritt geraten, bis die Ermittlungen zu Ende sind.



Obmann versteht Rücktrittsersuchen nicht, wird aber handeln

Gösweiner wird den Verband befragen und dann handeln: "Aber verstehen kann ich das nicht. Ich hätte mein Ehrenamt sogar zurückgelegt, aber bin von Funktionären gebeten worden, zu bleiben."



Zwei Vorstände traten nicht wegen Ermittlungen zurück

Zwei andere Verbandsvorstände hörten hingegen auf, wir berichteten: Georg Schürrer und Peter Schoisswohl. "Das hat aber nichts mit den Ermittlungen zu tun. Ich bin an einem Punkt, an dem ich mich nicht mehr ehrenamtlich engagieren will. Das ganze Umfeld des Verbands wird nun in schlechtes Licht gerückt, das will ich nicht", so Schürrer. Und auch Schoisswohl will keinesfalls mit den kriminellen Vorgängen in Zusammenhang gebracht werden: "Ich habe jahrelang für den Tourismus gearbeitet und Geld investiert. Es wird teils zu wenig geschätzt."

Simone Waldl, Kronen Zeitung