Neuer Anlauf mit grauen Zuckerberg-Shirts

"Ich brauchte Abstand, auch emotional, musste das erst sacken lassen." So beschreibt Klaus Buchroithner die Zeit, nachdem er im Sommer Post von denen Anwälten des Facebook-Gründers erhalten hatte - wir berichteten. Diese waren nicht "amused" über die Aktion, dass der Eferdinger Replika des grauen T-Shirts von Mark Zuckerberg unter www.zuckerbergshirt.com anbot. Viereinhalb Monate später hat Buchroithners Modelabel Vresh die grauen Leiberln wieder im Sortiment.



Prominente Unternehmer standen Pate

Auf der Internetseite www.zuckergrey.com bietet er nun verschiedene Basic-Stücke an. Die Modelle sind von Zuckerberg, Steve Jobs und Richard Branson und deren modischen Lieblingen inspiriert. So gibt’s nun "zuckergrey", "bransonwhite" und "jobsblack".

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung