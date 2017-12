Bei Polterfeier Putzmittel getrunken - verätzt!

Sie versteht nicht, warum das Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden ist. Der vermutliche Grund: Es konnte nicht festgestellt werden, wer die Flasche zu den anderen Getränken gestellt hat.

Drei Verletzte bei Punschstand in Wels

Wegen fahrlässiger Körperverletzung versucht die Polizei noch jenen Täter zu ermitteln, der auf einem Punschstand in Wels ein Putzmittel in eine Wasserflasche geschüttet und - wie berichtet - drei Verletzte auf dem Gewissen hat.

Johannes Nöbauer, Kronen Zeitung/krone.at