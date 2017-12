Das ist Wien: Terrorpoller jetzt nur am Wochenende

"Es kann genauso gut unter der Woche was passieren"

Und was sagen die Wiener Passanten zu den Teilzeitpollern auf der Mariahilfer Straße? krone.at hat vor Ort nachgefragt. So erklärt eine Dame: "Wenn sie nur am Wochenende stehen, ist das auch nicht so das Wahre, weil es kann genauso gut unter der Woche was passieren. Aber eine richtige Lösung habe ich auch nicht." "Naja, ich glaub', zum Teil bringt es was, aber es verunsichert auch genauso", gibt ein weiterer Befragter zu bedenken. So glaube er, dass durch solche Maßnahmen für die Bewohner der Terror stets präsent bleibt. "Und ich weiß nicht, ob das langfristig gesehen auch gesund ist für die Menschen."

"Diese Poller sind sicher nicht schlecht", meinte eine weitere Frau gegenüber krone.at. "Angst hab' ich keine, in die Stadt zu gehen. Ich gehe frei wie immer, also Militär brauch' ich sicher keines da", betonte sie. Ähnlich sieht das auch ein Passant: "Es wird keiner wissen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Dass weiß man erst, wenn was passiert ist. Aber ja, es ist sicher eine gewisse Beruhigung."