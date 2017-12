Großeinsatz im Brenner-Tunnel: Es war "Fehlalarm"!

Tödlicher Unfall

Dies ist bereits der zweite dramatische Zwischenfall in der Tunnelbaustelle: Mitte Oktober war ein Mann bei einem tragischen Arbeitsunfall im Zufahrtstunnel Ahrental tödlich verunglückt. Der Rumäne dürfte einen Unfall mit einem Transport-Lkw gehabt haben, bei dem er eingeklemmt wurde.

Längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt

Der in Bau befindliche Brennerbasistunnel (BBT) ist ein flach verlaufender Eisenbahntunnel zwischen Innsbruck und dem Ort Franzensfeste in Italien (Südtirol). Mit der Einmündung in die bestehende Eisenbahnumfahrung Innsbruck wird er nach Angaben der ÖBB 64 Kilometer lang und damit "die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt". 2026 soll er fertiggestellt sein.