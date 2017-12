Real-Boss empfiehlt Neymar Wechsel nach Madrid

Die Gerüchte um das Interesse von Real Madrid an Neymar sind am Donnerstag indirekt bestätigt worden. Im Rahmen der Verleihung des Ballon d'Or an Cristiano Ronaldo machte Florentino Perez, der Präsident des Champions-League-Siegers, dem bei Paris St. Germain unter Vertrag stehenden Brasilianer einen Wechsel zu den "Königlichen" schmackhaft.