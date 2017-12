Hundehof Wauberg feiert seinen fünften Geburtstag

Die Villacherin Alexandra Pazelt hat drei Jahre lang eine Ausbildung am Canis Zentrum für Kynologie absolviert, ehe sie 2011 das Studium erfolgreich abschloss und von der Tierärztekammer Schleswig Holstein als Hundetrainierin und Verhaltensberaterin zertifiziert wurde. Durch die Liebe zu Hunden fand sie den Weg von Hamburg zurück in ihre Heimat und machte sich einen Namen als Expertin für Vierbeiner.

Einzeltraining und Hundetagesstätte

Am Wauberg bietet Pazelt Einzelberatungen für Mensch-Hund-Teams an, um Wege zu finden, wie Hundehalter bestmöglich mit ihren Tieren zurecht kommen. Auf dem Hundehof Wauberg kann man Hunde auch vier Mal die Woche in der hauseigenen Hundetagesstätte betreuen lassen - halbtags oder ganztags.

Informationen: www.hundehof.info, oder telefonisch unter Tel.: 04254/ 50322.