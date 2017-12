Lauda und Rindt in neue "Hall of Fame" aufgenommen

Der Automobil-Weltverband (FIA) hat am Montag in Paris eine "Hall of Fame" eröffnet und als ersten Schritt alle Formel-1-Weltmeister darin aufgenommen. Von den 33 Fahrern mit zumindest einem Titel sind 20 am Leben, neun davon waren auch zugegen. Gefehlt hat der dreifache Weltmeister Niki Lauda (1975, 1977, 1984). Zweiter österreichischer Weltmeister war der ums Leben gekommene Jochen Rindt (1970).