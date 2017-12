Podolski über Köln: "Jetzt gibt es nur Verlierer"

Der 1. FC Köln, der heuer nach 25 Jahren Pause wieder im Europacup spielt, hatte sich am Sonntag einen Tag nach dem 2:2 beim FC Schalke 04 vom 51-jährigen Wiener Stöger getrennt.

Köln verliert damit aber auch seinen Rekord-Trainer: Stöger, der am 14. Juni 2013 sein erstes Training in Köln geleitet hatte, saß 150 Punktspiele in Folge ununterbrochen auf der FC-Bank, das hat vor ihm kein anderer Trainer geschafft.

Fans stinksauer

Vier Jahre, fünf Monate, drei Wochen und einen Tag - eine so eine lange Amtszeit am Stück hatte seit der Gründung der Bundesliga noch kein Trainer in Köln. Stöger schaffte auf Anhieb Zweitliga-Titel und Aufstieg, führte 2016/17 den Klub erstmals nach 25 Jahren in den Europacup! Die Fans sind wegen der Entlassung stinksauer, drohen mit Austritten, in Internet-Umfragen halten 75 Prozent und mehr die Trennung für falsch.

Kronen Zeitung/red