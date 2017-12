Expertin: „Österreich ist ein Entwicklungsland“

"Modelle haben wir genug. Nun muss das in Gesetze gegossen werden."

Brozek, Vorstandsmitglied von "Licht für die Welt" und Kommunikationsexpertin, plädierte im APA-Gespräch dafür, dass die erfolgreichen Modelle nun in ein Regelsystem übergeführt werden. "Modelle haben wir genug. Nun muss das in Gesetze gegossen werden." In Gesetzen sollte demnach auch bestimmt sein, dass gut ausgebildeten Pädagogen in inklusiven Bildungseinrichtungen arbeiten. Dazu gehöre "aber auch die durchgängige Barrierefreiheit bis hin zu den Unterrichtsmaterialien". Dazu müssten auch die Unterrichtsmethoden angepasst und nicht zuletzt zusätzliches Personal zur Betreuung bereitgestellt werden. Experten sehen in der Personalfrage kein Problem, da dieses ja aus den Sonderschulen rekrutiert werden könnte.