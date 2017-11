Jetzt geht es auf den Pisten richtig los!

Kleinere Skigebiete sind günstiger: Wer nicht als Kilometerfresser unterwegs ist, sondern mit den Kleinen einen gemütlichen Skitag verbringen will, sollte also durchaus Familienskigebiete in Betracht ziehen.



Eine Saisonkarte rechnet sich ab elf Tagen

Eine Saisonkarte rechnet sich durchschnittlich ab elf Tagen. Die "Snow & Fun"-Saisonkarte gilt in sieben der neun Skigebiete, kostet für Erwachsene 535 Euro. Kauft ein Elternteil, so bekommen Kinder ab Jahrgang 2012 als "Zuckerl" eine Saison-Freikarte.



Am Dachstein hat es 65 Zentimeter Schnee

"Gut schaut’s aus. Am Dachstein-West startet am Wochenende der Teilbetrieb wie geplant. Sobald wie möglich werden nach und nach mehr Anlagen in Betrieb genommen, das hängt von den nächsten Tagen und Nächten ab", sagt Peter Grögler von der OÖ Seilbahnholding: "Derzeit haben wir natürlich ermäßigte Tarife." In Dachstein-West gibt es bereits 65 Zentimeter Schnee. Auch am Feuerkogel liegen schon 60 Zentimeter "weißes Gold". Das offizielle Opening findet in dem Schneeschuh-Paradies aber erst am 16. Dezember statt.

Der meiste Schnee liegt am Krippenstein

Am meisten Schnee gibt es am hochalpinen Krippenstein. Dort wurden bereits imposante 105 Zentimeter gemessen. "Aufgrund der Revisionsarbeiten sperren wir hier erst einen Tag vor Weihnachten auf", erklärt Grögler den Spät-Start. Also, "Brettl’n" wachseln und auf die Piste!

Christoph Gantner, Kronen Zeitung