Unsicherheit! Stöger von Vereinsbossen enttäuscht

Die Unstimmigkeiten mit Fitness-Coach Benjamin Kugel bestätigte Stöger ebenfalls mit deutlichen Worten. "Der Faktor Vertrauen war für mich nicht mehr so gegeben. Deshalb habe ich ihm gesagt, es würde uns beiden gut tun, wenn wir uns in den nächsten Tagen nicht über den Weg laufen. Das war, und das kommt bei mir selten vor, eine Aktion, die im zwischenmenschlichen Bereich angesiedelt ist."

Keine Nachtkontrollen

Dass er seine Spieler nach angeblichen Ausflügen ins Kölner Nachtleben künftig kontrollieren werde, bestätigte Stöger nicht. "Es gab ein Zwei-Minuten-Gespräch mit den Jungs. In dem habe ich ihnen klar gemacht, dass in diesen Zeiten alles penibel kontrolliert wird und jeder aufpassen muss", verriet er. "Ich bin jetzt aber nicht nachts unterwegs und schaue, ob bei meinen Spielern das Licht an ist oder jemand an der Theke steht. Dass jemand am Freitag unterwegs ist, wenn am Sonntag ein Spiel ansteht, halte ich weiter für ausgeschlossen."

Köln hat neben Verletzungssorgen also auch noch mit internen Querelen zu kämpfen. Einen Nachfolger auf Stögers Posten scheint Köln (noch) nicht gefunden zu haben. Der kolportierte Wechsel von Marco Rose von Salzburg zu den Geißböcken wurde vom deutschen Coach selbst dementiert.

Horst Heldt wird nicht Köln-Sportdirektor

Eine Entscheidung fiel indes in Köln bereits: Die "Geißböcke" gaben den Kampf um Sportchef Horst Heldt auf. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, ist der Manager von Hannover 96 "für die zur Rückrunde zu besetzende Position des Geschäftsführers beim FC keine Option mehr". Heldt hatte trotz eines laufenden Vertrages bei den Niedersachsen einen Wechsel nach Köln zumindest erwogen, 96-Präsident Martin Kind hatte aber sein Veto eingelegt. Aus Respekt vor Hannover 96 habe man zu diesem frühen Zeitpunkt entschieden, "die Gespräche nicht weiter zu verfolgen, um die gegenseitigen Verhältnisse nicht zu beschädigen", sagte Kölns Präsident Werner Spinner.