Proll: „Für manche Männer bin ich ein rotes Tuch“

Haben Sie die Diskussion zu dem Thema nicht schön langsam satt?

Dieses gesellschaftlich relevante Thema wird uns noch länger begleiten. Die Gleichberechtigung, die wir immer fordern, hat bei uns im Kopf noch nicht stattgefunden. Wir Frauen in Mitteleuropa sind ja die privilegiertesten auf der ganzen Welt! In manchen Belangen sind wir den Männern sogar überlegen und sitzen sehr wohl am längeren Ast. Doch im Alltag die Gleichberechtigung zu leben, uns mit Männern zu konfrontieren und zu messen, unsere Macht zu spüren und von ihr Gebrauch zu machen, diese Aufgabe wird uns niemand abnehmen. Weder ein Hashtag auf Facebook noch irgendein weiteres Gesetz!

Die Vorstadtweiber zeigen ja den Männern ganz trefflich, wo's langgeht!

Ja (lacht), das finde ich auch! Das ist die umgekehrte Form von Sexismus und mitunter auch das Erfolgsgeheimnis der "Vorstadtweiber". Eben dass diese Frauen den Spieß ganz einfach umdrehen. Genauso wie meine Hauptfigur in "Anna Fucking Molnar": der weibliche Macho, der sich erlaubt, Sex zu konsumieren wie ein Mann, ohne gleich ein Kind zu wollen.

Sind Sie denn auch eine Macho-Lady?

Ja, das bin ich sicher! Und es gibt manche Männer, denen das gefällt, wie meinem Ehemann, und dann gibt's welche, für die das ein rotes Tuch ist. Aber damit muss ich wohl leben.

Auf mich wirken Sie jetzt nicht unbedingt wie jemand, der über einen drüberfährt!

Aber nein! (lacht) Gar nicht! Macho-Lady, wenn Sie so wollen, ist eine Frau, die sich selbst und vor allem ihre Bedürfnisse ernst nimmt und nicht ständig drauf schielt, was vielleicht ein Mann von ihr wollen könnte. Solange uns Frauen immer wichtig ist, was irgendwelche Männer von uns wollen, denken oder zu uns sagen, werden wir nie in Spitzenpositionen kommen.

Ihre Kollegin Ursula Strauss bezeichnete Ihre Aussagen als kontraproduktiv, haben Sie danach mit Ihr darüber gesprochen?

Nein, weil Ursula Strauss kenn ich jetzt nicht so gut. Aber mit ein paar Kolleginnen, mit denen ich freundschaftlich verbunden bin, habe ich sehr wohl diskutiert. Unterschiedliche Meinungen müssen in einer Freundschaft, aber auch in einer Gesellschaft Platz haben.