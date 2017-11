Anna Veith: „Generalverdacht finde ich nicht okay“

Aber der Skiverband steht derzeit in einem schrägen Licht, oder?

Das finde ich auch. Einerseits ist es aber wichtig, dass man gewisse Themen anspricht. Und darüber nachzudenken beginnt. Andererseits ist es nicht richtig, dass ein Bild entsteht, als sei das bei uns im Ski-Lager generell so, und dass alle Trainer quasi unter Generalverdacht stehen. Aufklärung ja, aber das ist so nicht okay.

Themenwechsel: Wie groß ist die Vorfreude auf dein Comeback. Wie als Kind auf Weihnachten

Das ist schon anders. Was mir in den letzten Tagen unheimlich viel Spaß gemacht hat, dass man im Training wieder an allem feilt, an sich selbst, am Material, was probiert, ans Limit geht und spürt, dass alles wieder kommt. Das waren viele positive Dinge. Das Rennfahren ist dann der nächste Schritt.

Was vermisst man in der Pause am meisten?

Wenn eine Herausforderung groß ist, man sie dann überwinden kann - und im Ziel das Glücksgefühl so richtig genießen darf.

Die Erinnerung daran hat dir während der harten Rehab weitergeholfen?

Die Leidenschaft zum Skifahren. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ich einen supergeilen Schwung fahre und die Fliehkräfte so richtig wirken.