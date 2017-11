Häupl: „Es gibt keinen Streit in der Wiener SPÖ“

"Es waren gute Diskussionen heute, sehr solidarisch, sehr freundschaftlich", so der Bürgermeister. Im Vorstand sei darüber diskutiert worden, wie man den Meinungsbildungsprozess bis zum Parteitag am 27. Jänner so gestalten könne, dass am Ende keiner der beiden Kandidaten und dessen Anhänger schwer beschädigt seien, sagte eine Sprecherin der Partei. Es werde "keinen öffentlichen Schaukampf" geben, versicherte Häupl.