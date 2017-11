Internet-Betrüger abgetaucht

Diverse Verkaufsplattformen im Netz locken zuweilen auch dubiose Gestalten an. So wie jenen Burgenländer, der elektronische Geräte zum Kauf anbot, das Geld kassierte, die Waren aber nie lieferte. Jetzt hätte sich der Mann in Eisenstadt vor dem Landesgericht verantworten sollen. Doch dazu kam es nicht