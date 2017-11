Ausschreitungen bei Perchtenlauf in Rennweg

Der Perchenlauf in Rennweg ging bereits am vergangenen Samstag über die Bühne - nun konnte die Polizei fast alle Vorfälle aufklären:



Ein Besucher (31) wurde durch den Feuerwerkskörper eines 22-jährigen maskierten Teilnehmers am Augenlid verletzt. Ein Schüler (11) erlitt durch den wegspritzenden Teil eines Feuerwerkskörpers eine Brandwunde. Beide wurden im Krankenhaus behandelt.



Auch Langfinger waren unterwegs: So wurde einem Mädchen (17) die Jacke samt Handy gestohlen. Zudem wurden bei drei Autos die Kennzeichen abmontiert (in zwei Fällen konnten zwei Schüler als Täter ausgeforscht werden).



Ebenso haben Unbekannte mehrere Straßenpflöcke ausgerissen, Kanaldeckel geöffnet und Betonpoller verschoben bzw. in die Kanalschächte geworfen. Laut Polizei habe der Veranstalter die dadurch entstandenen Gefahrensituationen zum Glück sofort beseitigt.