Wohin fällt Van der Bellen in türkis-blauer Frage?

Kommentar von Claus Pándi: Elfenkönig in der Hofburg

Unter Fluchen kann sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Angelobung eines FPÖ-Bundeskanzlers durchaus vorstellen. Die seinem Geschmack entsprechende Verwünschung hat das Staatsoberhaupt im Oktober vergangenen Jahres sogar schon einmal vorbereitet.

Van der Bellens Fluch über eine FPÖ-Regierungsbeteiligung mit seiner Zustimmung lautet: "Ja, Kruzitürken, wenn mir nichts anderes übrig bleibt." Nun gilt ein Fluch als soziale Sanktion nach einem Unrecht. Ein Fluch soll die höchste Strafe und letzte Waffe sein, wenn keine anderen Rechtsmittel mehr möglich oder wirksam sind.

So also muss der Fluch des Herrn Bundespräsidenten über Türkis-Blau streng genommen verstanden werden. In unserer Welt gilt jedoch die Wirksamkeit von Flüchen als eher unbestätigt. Das schaffen nur Zauberwesen in Märchen.

Aber es kann schon vorkommen, dass jemand, der sich längere Zeit in einer Burg, konkret in der Hofburg, aufhält, an solche Sachen zu glauben beginnt. Jetzt wollen wir aber doch hoffen, dass sich der fluchende Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht für einen Elfenkönig oder eine andere Sagengestalt hält. Sondern für einen ganz normalen irdischen politischen Repräsentanten mit erheblicher Verantwortung für die Republik.

Die wenigen Wochen bis zum Abschluss der türkis-blauen Koalitionsverhandlungen kann das vom Bundespräsidenten wohl noch erwartet werden.

Bei allem Respekt.

Kronen Zeitung