Van der Bellen als "Professor Störenfried“

Van der Bellen soll sagen, was er gern hätte

Nun geht es den Bundespräsidenten reichlich wenig an, wie die Teams von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache ihre schwierige Arbeit aufzäumen. Aber soll Van der Bellen halt sagen, was er gern hätte, wenn ihm das Freude bereitet. Aber es geht gar nicht, dass der Bundespräsident seine Befindlichkeiten gegenüber ÖVP und FPÖ im Ausland ausbreitet. Jeder Neuling auf dem politischen Parkett weiß, dass das eine Ungehörigkeit ist.