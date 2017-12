Die schönsten Hochzeiten der Stars und Sternchen

Eine unglaubliche Brautrobe trug auch Chrishell Stause. Sie schwor dem aus der US-Serie "This Is Us" bekannten Schauspieler Justin Hartley die ewige Treue. Unter den Gästen, die der Zeremonie verzückt lauschten, waren auch die "This Is Us"-Stars Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown und Chrissy Metz.