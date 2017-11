Packendes 3:3 zwischen Russland und Spanien

Jordi Alba brachte die Spanier in der 9. Minute früh voran. Sergio Ramos traf dann per Handselfmeter (35.), ehe Fjodor Smolow für die Russen noch vor der Pause (41.) verkürzte. Nachdem Anton Mirantschuk (51.) sogar den Ausgleich geschafft hatte, bewies Ramos vom Elferpunkt (53.) erneut Treffsicherheit. Smolow stellte ebenfalls mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend (70.) den Endstand her.