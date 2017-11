Argentinien blamiert sich trotz 2:0-Führung

Argentiniens Nationalmannschaft hat ohne Lionel Messi eine 2:4-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Nigeria kassiert. Bei der am Dienstag im russischen Krasnodar ausgetragenen Partie ging der zweifache Weltmeister durch Ever Banega (28.) und Sergio Agüero (36.) zwar 2:0 in Führung, nach Seitenwechsel drehten die Afrikaner im Duell zweier WM-Starter aber das Spiel. Stürmer-Star Agüero wurde nach dem Spiel ins Spital eingeliefert - hier mehr Infos!