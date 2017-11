Ibrahimovic lässt über Rückkehr spekulieren

Plötzlich stand alles Kopf. Die Schweden nahmen beim Feiern das Studio des eigenen Fernsehteams auseinander. Die Fans schauten sowohl zuhause als auch im kalten Mailand ungläubig in die Luft, und Zlatan Ibrahimovic wurde nostalgisch. Er postete dieses Bild auf Twitter mit der Bemerkung: "We are Zweden" - Wir sind Zweden.

Ein Schweden mit Zlatan

Nun bestritt Zlatan Ibrahimovic seit zwei Jahren kein einziges Spiel im Dreikronen-Dress, hatte also nicht einmal einen minimalen Anteil an der schwedischen Qualifikation für die WM 2018. Wollte er dem Nationalteam nur seine Unterstützung zusichern? Schön und gut, aber auf dem Foto ist auch er dabei. Und er spricht von einem "Zweden", wobei das "Z" für Zlatan steht", das heißt: Ein Schweden mit Zlatan.

Im Tweet benutzte er die Gegenwartsform, das heißt, er sprach vom hier und jetzt, als er den Ausdruck Zweden verwendete. In Schweden gehen indes die Wogen hoch. Zahlreiche Menschen bekunden auf Twitter ihren Missgunst gegenüber Ibrahimovics provokativer Meldung. Sie werfen ihm vor, dass er sich selbst ins Rampenlicht rücken will, anstatt Forsberg und Co. zum Erfolg zu gratulieren.