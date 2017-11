Aich/Dob mit erneutem 0:3 in Champions League out

Österreichs Volleyball-Vizemeister Aich/Dob ist am Sonntag in der dritten Runde der Champions League ausgeschieden und verpasste damit die Qualifikation für die Gruppenphase! Nach der 0:3-Heimniederlage am Mittwoch in Klagenfurt unterlagen die Bleiburger im Rückspiel Fenerbahce in Istanbul 0:3 (-22,-16,-24). Den einzigen realistischen Satzgewinn vergaben die Gäste im dritten Durchgang.