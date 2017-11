Schock in Berlin: Mit Auto auf Passanten zugerast

An einer Bushaltestelle in Berlin ist am Freitagabend ein Mann mit einem Mietwagen auf mehrere Menschen auf dem Fußweg zugerast. Sie konnten sich durch einen Sprung zur Seite retten, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass es wohl kein Anschlag war. Der Fahrer flüchtete danach mit dem Auto. Auch im französischen Toulouse raste am Freitag ein Autofahrer mit seinem Wagen in eine Gruppe von Passanten. Drei Studenten wurden dabei verletzt, eine junge Frau sogar schwer.