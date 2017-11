BRA: Hamilton zwei Mal Schnellster vor Bottas!

Der Weltmeister peilt auf dem Kurs in Interlagos den bereits 63. Sieg seiner F1-Karriere an, könnte den Erfolg aber auch Bottas überlassen, der vor dem vorletzten Saisonlauf in der WM nur 15 Punkte hinter dem deutschen Ferrari-Star Sebastian Vettel auf Rang drei liegt. Sollte er darum gebeten werden, wird Hamilton sich deshalb in den Dienst des Finnen stellen, wie er bereits ankündigte. Sollte Bottas nach dem WM-Finale am 26. November in Abu Dhabi vor Vettel liegen, dann stellt Mercedes zum vierten Mal en suite den Weltmeister und den Vize.

Das Ergebnis des 2. Trainings:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:09,515 Minuten

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,048 Sekunden

3. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +0,228

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,360

5. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,371

6. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +0,602

7. Esteban Ocon (FRA) Force India +0,791

8. Felipe Massa (BRA) Williams +0,858

9. Nico Hülkenberg (GER) Renault +0,881

10. Fernando Alonso (ESP) McLaren +1,140

Weiters:

16. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso +1,907

17. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso +2,306