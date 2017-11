Schlafenden Obdachlosen in München angezündet

Zum Glück bemerkten aber andere Passanten das brennende Sackerl rechtzeitig. Noch hatte sich die Kleidung des Obdachlosen nicht entzündet, er blieb unverletzt.

Ähnlich grausame Taten in Berlin und Hamburg

Der Fall erinnert an andere schreckliche Taten in Hamburg und Berlin. Auch in der Hansestadt wurde das Feuer glücklicherweise durch zufällig vorbeigehende Passanten gelöscht. Auch hier wurde der 32-jährige Täter mithilfe von Videoaufnahmen identifiziert.

In der deutschen Hauptstadt waren vergangenen Sommer sechs Flüchtlinge aus Syrien und Libyen verurteilt worden, die im Jänner 2017 einen schlafenden Obdachlosen in einer U-Bahnstation in Flammen setzten wollten. Auch hier führten Videoaufnahmen zur Identifizierung und Ergreifung der Täter.

Im Video: Obdachlosen angezündet - Hauptäter in Haft