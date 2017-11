Weinsteins schöne israelische Spionin aufgeflogen

Black Cube will sich zu Details nicht äußern

Black Cube bietet nach eigenen Angaben auf der Website Dienste "ausgewählter Veteranen von Eliteeinheiten israelischer Geheimdienste" an. Die Firma wollte sich nicht zu Details in dem Bericht äußern. "Black Cube unterstützt die Arbeit von vielen führenden Anwaltskanzleien rund um die Welt, besonders in den USA. (...) Die Firma mischt sich nicht ein in Familienstreitigkeiten oder Fälle von sexueller Belästigung", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Und weiter: "Black Cube hält hohe moralische Standards bei seiner Arbeit ein und agiert in voller Übereinstimmung mit den Gesetzen jeglicher Gerichtsbarkeit, in deren Bereich es tätig ist."