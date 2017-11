Ciao Stau: Das Gefühl der Freiheit

Ich liebe mein Fahrrad. Es war schon immer mein Hauptverkehrsmittel. Ich fuhr damit zur Schule und zur Uni - und jetzt düse ich auf zwei Rädern in die Arbeit. Es gibt für mich nichts Besseres.

Der englische Journalist Robert Penn beschreibt dieses Hochgefühl ungemein treffend: "Wenn Sie auf dem Fahrrad jemals das Gefühl der Freiheit empfunden haben, wenn Sie sich, als Sie wie ein Vogel einen langen Hügel hinuntersausten, jemals gefragt haben, ob die Welt gerade stillsteht, wenn Sie auch nur einmal auf einem Rad saßen und Ihr Herz zu singen begann, dann teilen wir etwas Elementares. Wir wissen vom Glück auf zwei Rädern."

Dieses zeigt sich mir fast täglich. Wenn ich bei der Stadionbrücke in Wien auf den Radweg am Donaukanal komme, steht oft alles. Ich aber sage: "Ciao Stau", komme gut gelaunt und fit in der Redaktion in der Muthgasse an. Nach Hause nach St. Marx fahre ich häufig über die Donauinsel und durch den Prater. Diese Anbindungen sind ein Geschenk!

Aber dann gibt es da auch noch den Wiener "Straßendschungel". Ich weiß, wie ich mich darin zu verhalten habe. Ich fahre nicht bei Rot über die Ampel, ich höre keine Musik beim Fahrradfahren. Ich schaue nicht aufs Smartphone. Ich fahre mit Licht, zwei Bremsen, Schulterblick - und bleibe beim Stoppschild stehen. Nur kennen viele andere Radfahrer diese Pflichten nicht. Während sie rücksichtslos unterwegs sind, fahre ich hier lieber defensiv. Vor allem, wenn ich meinen Sohn hinten im Kindersitz habe.

Völlig unberechenbare Gefahrenquellen

Wenn man gemütlich unterwegs ist, fallen einem sonderbare Dinge auf. Warum wollen einige Radfahrer vor einer roten Ampel nicht mit den Füßen den Boden berühren? Sie wackeln lieber hin und her, stellen so eine unberechenbare Gefahrenquelle dar. Ich habe schon erlebt, wie so ein Dilettant das Gleichgewicht verloren und neben sich ein Rad mit Mutter und Kind abgeräumt hat. Ebenfalls speziell: Ein Bus überholt, fährt rechts ran. Dann zischt wieder der Radler vorbei, dann wieder der Bus. An jeder Haltestelle wechselt die Führung.

Da ist radfahren nervenaufreibend und gefährlich. Das gilt auch bei rückwärts aus Schrägparkplätzen kommenden Pkws, plötzlich aufgehenden Autotüren und Straßenbahnschienen. Aber all das gibt es zum Glück auf meinem Arbeitsweg nicht.

Matthias Mödl, Kronen Zeitung

Citybike-Chef im Interview: "Unser System ist weltweites Vorbild"