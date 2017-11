Kern von SPÖ mit 100 Prozent zu Klubobmann gewählt

Christian Kern ist in der SPÖ mit 100 Prozent zum Klubobmann gewählt worden. Auch der geschäftsführende Klubchef Andreas Schieder erhielt mit 95,2 Prozent eine große Mehrheit in der Klubvollversammlung. Bei einer Pressekonferenz im Anschluss kündigten die beiden an, bei der Wahl des Nationalratspräsidiums alle drei Kandidaten unterstützen zu wollen, damit auch Elisabeth Köstinger.